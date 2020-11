Glumica Vera Zima preminula je u 68. godini, a od nje se s tugom opraštaju brojni kolege. Među njima je i Anđelo Jurkas koji je s njom surađivao na filmu "Fukc Off I Love You" nakon čega su postali bliski i smatrao ju je svojom tetom.

Legendarna glumica Vera Zima preminula je u Zagrebu u 68. godini života i od nje se opraštaju prijatelji i kolege koji su imali čast upoznati ju i surađivati s njom.

Od Vere se na svom Facebook profilu oprostila i njena sestra Duška Mušić. "Ne stoj nad mojim grobom i ne budi tužan. Ja nisam tamo; ja ne spavam... Ja sam tisuću zahuktalih vjetrova. Ja sam dijamantno svjetlucanje snjegova. Ja sam suton ponad zrelog žita. Ja nježna sam jesenja kiša kad jutrom se budiš u tišini. Ja sam hitra živost u visini tihih ptica što u krugovima lete. Ja meka sam svijetlost zvijezde svake...Ne stoj nad mojim grobom i ne plači. Ja nisam tamo, od smrti sam jači", napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju.

Domaći redatelj Anđelo Jurkas otkrio je koliko je bio blizak s glumačkom divom. "Umrla je Vera Zima. Teta Vera. Moja. Ako pričamo o legendama hrvatskog filma, bez nje nema retka. Radili smo zajedno na filmu 'Fuck Off I Love You' . Probali u njenom stanu. Toliko divno i staloženo i mirno i forno stvorenje. Nikad se uzdigla, sve može djeco, lako ćemo, dobro je. Kad je trebala bit kritična prema kolegama i našem filmu nije mazila, ali sve uvijek s puno pažnje i pristojno", napisao je Jurkas na Facebooku.

"Voljela je kako smo radili i dogovarali se da ćemo opet, imali baš jednu lijepu priču o ljudima. Samo nek prođe kuk, pa jesen, pa zima. Sretali bi se svako toliko, samo bi zvrcnuo: 'Teta Vera jeste free, mogu banuti?' 'Aaaa mali, ajde dođi'. Odlazio bih do nje na trešnjevački plac, sjeli bismo tamo. Pričali, kao da je baka. Trebala je do mene na grunt doći odmoriti par dana, već smo to planirali mjesecima. Brižna, nikad samo od geste. Ono kad je netko tvoj tvoj. S puno ljudi radiš pa kad završi projekt prorijede se kontakti, ali s nekima ostaješ bondan do kraja života. A s nekima i duže. Vera je bila takva. Ne znam, evo, poznavati ljude kojima se diviš i imati priliku proživjeti dio života uz njih, znati da ti vraćaju ljubav i respekt, nema višeg ni većeg. Čuli se prije par tjedana kako se moramo vidjeti. Prekjučer vozim gradom s primišlju da je zovem ovaj vikend i da joj samo banem, ali jok, drugi tjedan ću. Drugi tjedan. Ne pustiti ni jedan jedini sekund života s ljudima koje volite, je*eno prekratko je i prebrzo prođe. I onda te dočeka. I klik. I nema više. Baš baš tuga", dodao je redatelj.

Anđelo je napisao i kratku priču te se prisjetio još trenutaka s Verom.

Od Zime se oprostila i glumica Jelena Perčin. "Od mog ranog djetinjstva i tvog zvonkog smijeha s naše, lopudske tarace do kazališnih dasaka i naše uzajamne zaljubljenosti u Grusjenku....Vera Zim. Sretan ti put i miran san", napisala je Jelena na Facebooku.

Verina smrt je jako pogodila i glumca i voditelja Igora Mešina koji je s njom pet sezona surađivao na seriji "Odmori se, zaslužio si". "Bila je divna kolegica. Bila je divna i vedra osoba. Dosta sam naučio od nje. Bila nam je mama ispred i iza kamera. Uvijek se brinula za nas. Teško mi je ovo palo", rekao nam je Igor na rubu suza.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u obitelji Zima sućut, istaknuvši da je hrvatska kultura izgubila iznimnu umjetnicu.

"Njezinim odlaskom hrvatska kultura izgubila je iznimnu umjetnicu i krasnu osobu koja će ostati zapamćena po entuzijazmu, vedrini i nepresušnoj energiji koju je davala svemu što je radila", napisao je Jandroković u svoje osobno i u ime Hrvatskoga sabora.