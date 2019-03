Svoje energične nastupe i turneje violončelistica Ana Rucner nedavno je zamijenila odmorom na Jamajci.

Nije tajna da naša najpoznatija violončelistica Ana Rucner često putuje. No do sada je putovala zbog nastupa, i to diljem svijeta, a na daleku Jamajku uputila se na odmor. Tako je ovaj put i violončelo od kojeg se ne odvaja ostavila kod kuće.

''Prvi put u svom životu da sam zaista donijela odluku - okej, idem sad bez violončela. Što će mi?'' priča nam.

Ne samo da je otišla bez violončela već je i bez pratnje. U otočnoj državi u Karipskom moru žive njezini prijatelji. Umjesto u hotelu, odlučila se na privatni smještaj. I premda je mislila da je ništa ne može iznenaditi, poseban tretman itekako jest:

''Imala sam u toj privatnoj vili dvojcu mladića koji rade i zapravo su na usluzi za bilo što. Što se tiče kuhinje, namještanja kreveta, to je bilo jako simpatično'', govori nam.

I pomalo neobično, dodaje. No za turiste usluga je ondje često takva:

''Meni ni tamo to nije bilo prenormalno. Ljudi smo, tu smo da si pomažemo, a ne služimo. Ali oni tako rade, to je njihov posao, vrlo su ljubazni, i ja sam bila ljubazna i lijepo smo se složili'', kaže nam.

Sve uspomene, poneke i na fotografijama, sada je ponijela natrag u svoju svakodnevicu. Još uvijek ih prepričava sinu, koji ovoga puta nije išao s njom. Ana se ovih dana ponovno vratila i u studio jer uskoro će svjetlo dana ugledati i njezin novi nosač zvuka. Na njemu će izgleda i zapjevati, a da bi prvi put na albumu zapjevala, Ana je na svojem glasu dodatno radila:

''Tijekom godina odlazila sam na privatne sate jer vrlo je zahtjevno pjevati, glas je najosjetljiviji instrument koji posjedujemo zato što je u nama. Tanka je linija i ja nisam pjevač, pa često znam imati problema jer ja grleno pjevam, nemam onaj šus iz dijafragme, jesam dobro rekla?'' pita se.

Sve ipak treba, kaže, prilagoditi svojim mogućnostima. Mi jedva čekamo da to i čujemo!

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.