Amber Rose i Wiz Khalifa u braku su bili 14 mjeseci, a u njemu su dobili sina Sebastiana.

On je jedan od najpoznatijih repera današnjice, a ona starleta poznata po vezi s još jednim slavnim reperom.

Jednom davno Wiz Khalifa i Amber Rose, poznata i kao bivša djevojka Kanyea Westa, bili su u braku u kojem su dobili sina Sebastiana koji je rođen u veljači 2013. godine. Par se počeo viđati početkom 2011. godine, a već sljedeće godine bili su u braku.

Ipak, već u rujnu 2014. godine potvrđeno je kako se razvode, a na površinu su isplivali razni ne tako lijepi detalji njihovog odnosa. Većina se odnosila na njegove brojne prevare koje Amber nije htjela tolerirati, no par je ostao u prijateljskim odnosima, što su potvrdili i prošlog vikenda u Los Angelesu.

Naime, duo se tamo družio na bejzbol utakmici svog sina zajedno sa svojim novim partnerima: on s djevojkom Aimee Aguilar, a ona sa Alexanderom Edwardsom s kojim je nedavno dobila dijete. Dva para izgledala su vrlo prisno čitavo vrijeme, što se ne može reći za njezin odnos s bivšim dečkom Kanyeom, sadašnjim suprugom Kim Kardashian.

Upravo suprotno, iako su nekada bili jedan od najslađih i najpopularnijih parova, duo se danas navodno ne može smisliti, a sve je zakuhao Kanye kada je nakon prekida istaknuo kako se morao puno puta istuširati nakon Amber kako bi stigao do kreveta svoje supruge Kim.

Također, ekscentrični reper često se obrušavao na bivšu djevojku u intervjuima, ali i pjesmama, pa je i Amber dio medijskog kolača na kon propale veze dobila ispovijestima o njegovom psihičkom zlostavljanju.

"Na kraju svake svoje veze, ja sam bila ta sa slomljenim srcem. Nikad u životu nisam varala dečke niti sam ikad rekla jednu lošu riječ o Kanyeu, što se ne može reći za njega, koji me godinama nakon prekida maltretirao. Mogla sam dobiti vlastiti reality show jer sam njegova bivša, pisati knjige o našoj vezi i mojoj verziji prekida, no ja nisam takva kučka. Rekla sam tada sama sebi da ću ići težim putem i da ću sve sama zaraditi, kako sutra ne bi pričao da mi je i to dao", jednom je prilikom izjavila za Kanyea koji se potpuno smirio tek uz Kim s kojom danas ima četvero djece.

Amber je pak nakon veza s Kanyeom i Wizom imala još nekoliko brzinskim veza s raznim manje poznatim reperima, a sreću je pronašla tek s ocem svog drugog sina s kojim je vezu potvrdila u listopadu 2018. godine.