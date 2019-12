Amanda Detmer uhićena je zbog vožnje u pijanom stanju, nakon što je pokušala pobjeći s mjesta nesreće koju je prouzročila.

Američku glumicu Amandu Detmer pamtimo kao slatku glumicu iz filma "Saving Silverman" iz 2001. godine u kojem je glumila uz bok Jasonu Biggsu i Amandi Peet, no danas su ti dani daleko iza nje, a ona se našla u velikim problemima i to onima sa zakonom.

Naime, 48-godišnja Amanda uhićena je nakon što je pokušala pobjeći s mjesta nesreće nakon što se autom zaletjela u rasvjetni stup i to pod utjecajem alkohola. To joj nije bio prvi put da je ozbiljno prekršila zakon, štoviše kršila ga je u nekoliko situacija. 2014. godine je optužena za prebrzu vožnju, 2004. godine za nesigurnu vožnju, a 1995. godine uhićena je zbog vožnje bez vozačke dozvole, piše Fox News.

Glumica se o počinjenom prekršaju zasad nije oglasila, no i više je nego očito da je za njezine probleme ponajveći krivac alkohol i opijanje. To nije ostavilo traga samo na njezinom bankovnom računu i u dosjeu, već i na izgledu jer Amanda doista više ne nalikuje na sebe. Od slatke plavokose glumice ostalo je samo ispijeno i ostarjelo lice te stakleni pogled koji zapravo nikoga ne može ostaviti ravnodušnim i bez žaljenja.

Osim u filmu "Saving Silverman" sporedne uloge ostvarila u seriji "Empire", "Final Destination", "The Majestic and You" i "Me and Dupree". Sljedeći film u kojem bismo je trebali gledati je "Lady Driver" čija se radnja vrti oko buntovne tinejdžerke koja sama kreće na ljetno putovanje kako bi otkrila vlastito porijeklo. Snimanje filma je završeno ali datum početka njegovog prikazivanja nije još poznat.