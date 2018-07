Bivši britanski model Amanda Cazalet bila je zvijezda kontroverznog spota kraljice popa Madonne.

Radi se o 53-godišnjoj Amandi Cazalet koja je 1990. godine nastupila u spotu pop kraljice Madonne za njezin veliki hit "Justify My Love" u kojem su se njih dvije strastveno ljubile. Gotovo tri desetljeća kasnije za britanski The Sun Amanda je ispričala kako ju je Madoona uhodila pune dvije godine nakon toga, jer se ludo zaljubila u nju.

Iako se tada deklarirala kao biseksualka, Amanda je bila sretno udana za muškarca, no unatoč tome, Madonna joj je slala brojna pisma s raznih dijelova svijeta u kojima ju je nazivala "najljepšom ženom na svijetu". Pismo ispisano crvenom tintom prošlog je mjeseca dospjelo i na aukciju za vrtoglavih 50 tisuća dolara.

"Amanda, kako si? Gdje si? Zašto me ne nazoveš? Znam da si udana i trudna, no ne mogu opisati koliko me privlačiš. Umirem da te ponovno poljubim. Stalno maštam o tebi", stoji u pismu u kojem danas 59-godišnja Madonna od nje traži i fotografije te odgovor.

"Iznenadila sam se kada me poljubila s jezikom, no nastavila sam odrađivati posao za koji sam bila plaćena. Madonna je postala opsjednuta samnom, a to bi se danas zvalo uhođenje. Tada me to nije smetalo, no kada bolje razmislim, bila sam iskorištavana od strane nekoga tko mi je tada bio šef", ispričala je bivša manekenka.

90-ih godina taj se poljubac smatrao itekako kontroverznim, no Amandi to nije smetalo, jer je sve bio "samo posao". I sama Madonna je nakon spomenutog spota vrlo otvoreno govorila o tome kako smatra da su svi ljudi po prirodi biseksualni.

Dio javnosti odmah je napao Amandu da s takvim izjavama samo želi svojih pet minuta slave te kako sebe ne može nazivati top modelom, jer nitko nikada nije čuo za nju. Pop kraljica još uvijek nije komentirala napise.