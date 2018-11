Amanda Bynes u najnovijem intervjuu priznala je da je uspjela uništiti vlastiti život.

Američka glumica Amanda Bynes progovorila je o mentalnom slomu nakon što nekoliko godina nije bila prisutna u središtu javnih zbivanja.

"Sve što sam radila cijelog života kako bih uspjela, sama sam uništila", priznala je 32-godišnja glumica nakon što je prije četiri godine hospitalizirana u psihijatrijskoj ustanovi.

Nakon što je bila hospitalizirana, Amandina odvjetnica, Tamara Arminak izjavila je samo kako njena klijentica ne boluje od šizofrenije na što se sumnjalo, i nije htjela otkriti njenu točnu dijagnozu.

Nekoliko mjeseci kasnije u objavi na Twitteru otkriveno je da Amanda boluje od bipolarnog poremećaja i manične depresije. Vijest je objavljena na njenom službenom profilu, no Amanda je izjavila kako ona sama to nije napisala već je za to optužila prijateljicu.

Iste je godine, također na Twitteru objavila sramotnu objavu u kojoj je napisala kako želi da reper Drake "ubije njenu vaginu" i optužila je oca za zlostavljanje.

Obožavatelji su bili izrazito zabrinuti za njeno mentalno zdravlje i ponašanje, a sama Amanda je priznala portalu Paper da je bila opterećna vijestima o tome.

Danas za sve okrivljuje uzimanje opojnih sredstava: "Ako isprva sve poričete i nakon toga kažete pravu istinu, nitko vam neće vjerovati. Iskreno, moj problem bila je droga i svaki put kada bih se prestala drogirati, vraćala sam se u normalu", objasnila je i dodala kako se osjeća posramljeno i neugodno zbog svih stvari koje je u prošlosti izrekla.

"Vrijeme ne mogu vratiti, ali voljela bih to. Žao mi je svih ljudi koje sam povrijedila i kojima sam lagala s lakoćom. Zbog toga se osjećam užasno i muka mi je", izjavila je Amanda.

Priznala je i kako ju kao tinejdžericu alkohol nije privlačio, ali počela je pušiti marihuanu s 16 godina i da u to vrijeme nije bila prava ovisnica.

Kasnije se počela boriti s depresijom i uzimati sve teže droge.

Amanda svojom teškom životnom pričom želi upozoriti ostale o opasnostima drogiranja i problemu ovisnosti.

"Budite stvarno, stvarno oprezni jer možete izgubiti sve što imate i uništiti život, kao što sam ja učinila. Osjećala sam se poput stranca u vlastitom tijelu i to je bilo prečudno", zaključila je Amanda.