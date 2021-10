Alice Evans otkrila je putem društvenih mreža kako ju je Ioan Gruffudd varao posljednje tri godine braka i to s 21 godinu mlađom djevojkom.

Zvijezde filma "101 Dalmatiner" Alice Evans i Ioan Gruffudd slovili su kao jedan od najstabilnijih glumačko-ljubavnih parova, barem sve do nedavno dok na površinu nisu isplivali detalji njihova preljubničkog skandala i sve šokirali.

49-godišnja Alice je vijest o razvodu objavila putem društvenih mreža, a poruka koju je objavila na svom Twitteru sve je pomalo zbunila.

"Tužna vijest. Moj voljeni suprug, moja srodna duša tijekom 20 godina, Ioan Gruffud objavio je da sljedećeg tjedna napušta obitelj. Naše kćeri i ja smo jako zbunjene i tužne. Nije nam rekao nikakav drugi razlog, samo taj da me više ne voli. Jako mi je žao", napisala je glumica tada pa naknadno obrisala objavu, ali prekasno jer se u kratkom roku proširila društvenim mrežama.

Ubrzo nakon Alice i Ioan su odlučili objaviti i zajedničku objavu kako bi pokušali popraviti ili ublažiti nastalu štetu.

"Kao što pretpostavljate ovo je jako težak period za našu obitelj, ali nastavit ćemo predano odgajati našu djecu. Hvala što poštujete našu privatnost", izjavili su tada.

No razočarana Alice je ponovno odlučila uzeti stvar u svoje ruke pa je na Twitteru objavila novu poruku.

"Nisam ja obrisala objavu sa svog Twittera, to je on učinio. Sve dok me netko psihički muči i ušutkuje, onda ću i ja pustiti naše prljavo rublje u javnost", napisala je, na što su njezini pratitelji kritički reagirali i porčili joj kako društvene mreže nisu mjesto za rješavanje takvih problema.

Alice nije odustala pa se ovih dana ponovno oglasila i otkrila kako ju je Ioan tri godine varao s mlađahnom djevojkom.

"Ispostavilo se da nakon što mi je muž dvije godine govorio da sam loša osoba i previše dosadna, zbog čega nije htio imati odnose sa mnom, da je imao ljubavnicu. Tri godine se povlačio s njom meni i djeci iza leđa. Sretno, Bianca!", napisala je Alice.

Vezu s 21 godinu mlađom kolegicom Biancom Wallace potvrdio je i sam glumac na svom profilu na Instagramu, tako što je objavio njihovu zajedničku fotografiju s jednog filmskog seta u Francuskoj.

Gruffudd i Wallace nisu odgovorili na njezine navode, a glumčev predstavnik nije imao komentara na cijelu situaciju.