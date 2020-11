Alexandra Daddario boravi na Havajima gdje snima HBO-ovu seriju "The White Lotus", a pokazala je na Instagramu da se pridržava svih mjera opreza zbog koronavirusa.

Alexandra Daddario (34) često se u posljednje vrijeme spominje kao sljedeća Bondova djevojka, a ta uloga bi sigurno razveselila njene brojne obožavatelje.

Iako su mnoga snimanja stala zbog pandemije koronavirusa, glumica svoje odrađuje na Havajima. Alexandra je viđena tijekom izlazaka iz mora na setu HBO-ove serije "The White Lotus", a pozornost je privukla badićem svijetle boje, koji se popularno naziva "nevidljivim bikinijem", i na trenutke se činilo kao da ga nema.

Daddario je pokazala svoje istrenirano tijelo i bujni dekolte te je u rukama nosila peraje, masku za ronjenje i dihalicu. S njom je viđen i kolega iz filma Steve Zahn poznat po ulogama u komedijama, a kod njega se isticao malo veći trbuh. Više fotografija možete pogledati ovdje.

Alexandra, koja je poznata po filmu "Baywatch", na Instagramu je pokazala da se tijekom snimanja pridržavaju mjera opreza zbog koronavirusa i pozirala je s maskom. Unatoč svemu za nju je ovo razdoblje bilo jako dobro jer serija "The White Lotus" će imati premijeru sljedeće godine, a uskoro bi trebali biti objavljeni i njena komedija "Night In San Diego" i romantična drama "Die In A Gunfight".

Usto, očekuje ju simanje znanstveno-fantastičnog filma "Songbird", a kruže glasine da će biti sljedeća Bondova djevojka. Inače, Alexandru na Instagramu prati 18.2 milijuna ljudi.