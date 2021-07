Naša najutjecajnija modna dizajnerica Aleksandra Dojčinović će na našoj obali ovo ljeto domaćim i stranim fashionisticama nuditi neke od najljepših komada ovog brenda.

Opatija, perjanica domaćeg turizma i jedna od najljepših ljetnih pozornica na svijetu, postala je ovo ljeto i primamljiva modna kulisa i to s domaćim potpisom. Za to se pobrinula Aleksandra Dojčinović, naša najutjecajnija modna dizajnerica, koja je u sklopu tamošnjeg luksuznog hotela otvorila Lei Lou pop up trgovinu, koji će ovo ljeto domaćim i stranim fashionisticama nuditi neke od najljepših komada ovog brenda.



U sklopu projekta Liburnia mogu se pronaći i mirisne svijeće koje potpisuje naša svestrana tenisačica Donna Vekić.



''Volim ovakve suradnje, pogotovo ljeti kada sve živi nekim drugačijim žarom i kada smo svi puno opušteniji i druželjubiviji. Osim toga, nije tajna da obožavam Opatiju i uvijek joj se rado vraćam, a sada ću zbog posla u njoj boraviti još češće, čemu se jako veselim. Potrudili smo se našem kutku u hotelu dati pravi Lei Lou štih i uredili smo ga točno onako kako bi izgledao jedan kutak našeg novog, nedavno otvorenog dućana u Ilici 15", otkrila nam je Dojčinović, koja će u sklopu ovog Liburnijinog hotelskog bisera poklonicama svog brenda ponuditi ženstvene haljine za najljepša ljetna događanja, ali i torbe, cipele i modne dodatke sa svojim potpisom.



''Ljeto je u punom zamahu, život i turisti vratili su se na našu obalu i ovo je jedan lijep način da se dva hrvatska brenda spoje i ponude gostima kao suvenir i najljepša uspomena s ljetovanja na Jadranu", zaključila je dizajnerica.