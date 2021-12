Važnu ulogu u prikazivanju dva filma u Zagrebu, ''Spencer'' i ''Visoka moda'', igra hrvatski modni dizajn i to onaj s potpisom naše najuspješnije dizajnerice i poduzetnice Aleksandre Dojčinović.

Ususret pretpremijerama filmova "Spencer" i "Visoka moda" te prikazivanja filma "Dinastija Gucci" već od četvrtka gledatelji će moći uživati u specijalnom modnom postavu Aleksandrinih kreacija.

Dizajnerica će predstaviti Lei Lou bestsellere, posebno redizajnirane kako bi bile što vjernija reinterpretacija statement modela triju najvećih svjetskih modnih kuća, Guccija, Chanela i Diora, a čije se priče direktno ili indirektno protežu kroz svaki od filmova. To je ujedno Aleksandrin hommage brendovima koji su u velikoj mjeri utjecali i na njezin put i stvaranje. Tim povodom snimljen je i Très chic editorial.



“Htjela sam taj dašak svjetske mode preseliti u naše okvire i to tako što sam najpopularnije Lei Lou komade doradila na način da inspiracijom i dizajnom budu na tragu svakog od tri brenda. To je moj suvremeni pogled na rad najvećih od najvećih, neki moj, čak ne toliko dizajnerski, koliko stilistički pogled na njihov rad kroz sva razdoblja. Riječ je o klasičnim komadima koji su, baš kao i moda ovih brendova, nosivi za sva vremena” - pojašnjava dizajnerica, ne krijući zadovoljstvo činjenicom da je upravo njoj pripala čast i privilegija sudjelovati u tako zanimljivom projektu, u kojem joj se idejom za projekt, ali i savjetima na snimanju obzirom na svoju dugogodišnju internacionalnu karijeru modela, priključila Branka Krstulović.



“Ovako to izgleda kada se isprepletu moja prva ljubav - moda i moja druga nerazdvojiva ljubav - film i kino, pa sve zajedno smjestimo u prekrasan interijer. Drago mi je da je Alex prepoznala našu ideju i nadogradila je u svom stilu, a nadam se da će se svidjeti i našim posjetiteljicama”, naglasila je Branka Krstulović.



Capsule kolekciju inače obilježavaju strogi kroj i konstrukcija kao posveta Dioru, čista i bezvremenska bjelina Chanelu, color-blocking kao zahvala uvijek nešto razigranijem Gucciju, a s obzirom na činjenicu da je riječ o odjevnim predmetima koji svoje mjesto mogu naći u svakom ženskom ormaru, nesumnjivo će upravo oni biti najtraženiji komadi u Aleksandrinom luksuznom butiku.

Film "Visoka moda" priča je o mladoj delinkventici u kojoj šarmantna i izuzetno talentirana krojačica ateljea modne kuće Dior, pronalazi buduću nadu ovog nevjerojatnog zanata. Dvije sasvim drugačije žene pronaći će zajednički jezik, pun poštovanja za "viši cilj“ – a to je krojački zanat koji je čaroban poput "izgradnje neke građevine“, kako je znao reći Christian Dior.



Film Ridleya Scotta "Dinastija Gucci", kako mu samo ime govori, prati šokantnu istinitu priču o obiteljskom carstvu ove slavne talijanske modne kuće.

Nevjerojatan "Spencer", film je čileanskog redatelja Pabla Larraina u kojem Kristen Stewart apsolutno blista utjelovivši nikad prežaljenu Lady Dianu koja je osim omiljene princeze bila i modna ikona.