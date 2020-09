Projekt "1u4 milijuna" već treću godinu zaredom ima za primarni cilj stvoriti bolji svijet za žene u poduzetništvu.

Završetak svog mentorstva u hvalevrijednom projektu “1u4 milijuna”, za pomoć i podršku ženama u poduzetništvu, naša eminentna dizajnerica Aleksandra Dojčinović zaključila je organizacijom večere s porukom, na kojoj je ugostila svoje prijateljice i poslovne partnerice. Spomenuti projekt već treću godinu zaredom ima za primarni cilj stvoriti bolji svijet za žene u poduzetništvu, a u ovom konkretnom slučaju bila je riječ o vlasnicama pet mikropoduzeća koje su, uz pomoć sveučilišnih stručnjaka, digitalnih mentora i mentora iz industrije, učile kako savladati nove poslovne metodologije, razviti digitalne vještine i naučiti nove modele rada, kako bi u konačnici postale postati “1u4 milijuna 2020”, odnosno liderice promjena u Hrvatskoj. Dojčinović, kao mentorica projekta, višestruko nagrađivana i jedna od najuspješnijih mladih poduzetnica u Hrvatskoj, polaznicama je prenijela svoja iskustva i znanja, ali ih i upozorila na eventualne prepreke na koje je i sama nailazila na putu da postane ono čemu i one teže - inicijatorica i liderica nečeg novog, bez straha od predrasuda.



„Biti mentor u određenom projektu je u isto vrijeme čast, ali i velika obveza. Međutim, ovdje je bila riječ o projektu u kojem sam ja doma, jer sam iz prve ruke mogla s curama podijeliti ono što sam i sama prošla. Jako sam sretna što je sve dobro završilo i veselim se sličnim projektima u budućnosti jer bi, vjerovali ili ne, svijet bio bogatiji za čak 5 bilijuna dolara kada bi u poduzetništvu bio jednak broj žena i muškaraca“ - otkriva Dojčinović točan podatak do kojeg je došla lanjska studija jedne od najpoznatijih konzultantskih kuća, Boston Consulting Grupe.



„Kada žene rade, ekonomija raste iako, nažalost, prevelik dio našeg svijeta nije dizajniran za žene niti se razmišljalo o ženama u poduzetništvu. To treba promijeniti“ - naglašava Gea Kariž, jedna od pokretačica i mentorica projekta, sudionica večere s povodom u Dubravkinom putu koja je, izazovnim vremenima unatoč, bila prava ženska večer za pamćenje.



„Pandemija i lockdown dodatno su utjecali na cjelokupnu situaciju u ženskom poduzetništvu, međutim, ne smijemo se predati, već upravo sada trebamo raditi više nego ikad. Sigurna sam da su to naše polaznice usvojile i da ćemo uskoro imati pet snažnih ženskih poslovnih liderica u našoj zemlji, u kojoj je broj žena u poduzetništvu i dalje jako nizak, svega nas je 22 posto“ - govori Aleksandra koja je kraj još jednog uspješnog projekta proslavila uz, naglašava, sve propisane epidemiološke mjere.



„Za mene je neprocjenjivo bogatstvo činjenica da sam kraj svog mentorstva mogla proslaviti u društvu žena koje su moja poslovna i životna inspiracija i presretna sam što su se odazvale i podržale me točno onako kako bi se sve žene u poduzetništvu međusobno trebale podržavati i uvažavati. To je poruka koju sam, zajedno s njima, htjela poslati i ponosna sam što smo u tome uspjele“ - zaključuje Dojćinović.