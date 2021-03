Dodjelu Večernjakove ruže otvorila je Albina, ovogodišnja predstavnica Hrvatske na Eurosongu s pjesmom ''Tick-Tock''.

Albina Grčić zablistala je na otvaranju dodjele prestižne nagrade Večernjakova ruža.

Ovogodišnja pobjednica Dore i predstavnica Hrvatske na Eurosongu, otpjevala je pjesmu ''Tick-Tock''.

Za ovu prigodu zablistala je u dugoj crvenoj haljini te podsjetila na neke od najvećih svjetskih glazbenih diva.

Što se tiče Eurosong prognoza, Albina prednjači u anketama i među glavnim je favoritima za pobjedu, no kako se ovo glazbeno natjecanje bliži, stvari se, naravno, zahuktavaju.

Tako je Albina dobila konkurenciju u švicarskom predstavniku imena Gjon's Tears, a pjesma koju izvodi nosi naziv "Tout l’Univers".

No što će se dogoditi do svibnja, kad će se najbolja pjesma birati u Roterdamu, to ćemo tek vidjeti.