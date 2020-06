Alanis Morisette i Ryan Reynolds upoznali su se 2002. godine na rođendanu Drew Barrymore, a dvije godine kasnije zaručili su se. Prekinuli su brzo nakon toga.

Kanadsko-američka pjevačica i glumica Alanis Morisette svijet je osvojila još 90-ih godina, a do danas je dobila i nadimak "kraljica alt-rocka". Tijekom duge karijere Alanis su pratili brojni tračevi i skandali, no ništa ju nije zaustavilo na putu prema vrhu.

Morisette je odrasla u katoličkoj obitelji u Kanadi, a ona i njezin brat blizanac Wade počeli su se zanimati za glazbu još kao djeca. Već sa sedam godina je počela svirati klavir te je odlazila na satove plesa. Prvi singl objavila je 1989. godine, a njezin prvi album "Alanis" osvojio je vrhove top lista u Kanadi 1991. godine te godinu dana kasnije u u SAD-u.

Pjevačica je često isticala u intervjuima kako je bolovala od depresije još u tinejdžerskim danima, a imala je i nekoliko poremećaja prehrane. Trebalo joj je dosta godina da se od svega oporavi, a prije desetak godina je aktivno počela sudjelovati u brojnim udrugama koje se bave podizanjem svijesti o poremećajima prehrane kod adolescenata.

Imala je i turbulentan privatni život dok se nije skrasila. S glumcem i komičarem Daveom Coulierom hodala je početkom 90-ih godina. Dave je u intervjuu 2008. godine rekao kako je upravo on inspiracija za njezin veliki hit "You Oughta Know". Pjevačica te navode nije komentirala. Jedna od njezinih najpoznatijih veza je ona s glumcem Ryanom Reynoldsom. Iako su oboje danas u sretnim brakovima, nerado se prisjećaju svoje veze s početka novog milenija.

Alanis i Ryan upoznali su se 2002. godine na rođendanu zajedničke prijateljice Drew Barrymore te su bili par dvije godine. Zaručili su se, no nikada nisu stali pred oltar. Iako su oboje godinama pokušavali sakriti detalje prekida, pjevačica nije skrivala da je povrijeđena. Nekoliko je puta istaknula da prekid nije bio njezina odluka, a sudeći prema glazbi koju je nakon toga objavljivala, dugo joj je trebalo da se oporavi. Čitav album "Flavors of Entanglement" govori upravo o prekidu. "To je najbolnije razdoblje mog života", rekla je Alanis jednom prilikom o prekidu.

Priznala je i da krivi sebe zbog prekida, no nikada nije odala previše detalja. Nakon prekida Reynolds nije dugo čekao s idućom vezom. Samo dva mjeseca otkako je raskinuo zaruke s Alanis, Ryan je objavio da je u vezi s glumicom Scarlett Johansson.

Repera Marija Treadwayja upoznala je nekoliko godina kasnije, a 22. svibnja 2010. godine vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u svom domu u Los Angelesu. Zajedno imaju troje djece, a kako kažu, uživaju u obiteljskom životu.