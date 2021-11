Adriana Profeta veliki je fan Axla Rosea, a ne da se pokolebati kada je u pitanju slavni pjevač. Istaknula je kako se nada da će on pogledati njezin nastup sa "Supertalenta".

Adriana Profeta iz Zagreba pred žiri Supertalenta je stigla predstaviti svoj vokal, a na samom početku je otkrila kako joj je umjetničko ime Adry Rose te se nada budućnosti rock zvijezde.

"Definitivno je moje pjevanje krenulo od Axla Rosea, on je razlog zašto i jesam na Supertalentu. I nadam se da će i vidjeti video ako prođem dalje, ja i dalje imam nadu da je sve moguće, kao i to da on mene posvoji", rekla je uoči svog nastupa ova 25-godišnja djevojka.

"U ovaj svijet koji je krenuo krivim putem, gdje se sluša pop, gdje se sluša K-pop, R'n'B, želim vratiti duh 80-ih i 90-ih, uz duh koji ja imam, ja sad da hodam ovako gradom, oni bi rekli, pa čovječe, ona je prezgodna, za razliku od žena danas. Želim vratiti taj stil koji je nekada svaku ženu bacao na noge, a kamo li da neće muškarca kad vidi takvu ženu u godini u kojoj sam, ja, a tek mi je 25. Kada sam 2018. objavila svoj prvi video i otpjevala "Nepobjedivi" Dine Jelusića i došla uskoro na 900 pregleda, rekla sam to je to, svaki moj video koji objavim ima više od 300 pregleda, a komentari su "šteta da ovo nije pokazano svijetu", ja još nisam dobila u životu hejt komentar", ispričala je.

"Pjevala sam u zboru, pa sam i stekla neku profesionalnost, ali ne mogu svi biti pjevači. Defintivino mislim da je moj glas nešto što se u Hrvatskoj ne može čuti. Ne da se hvalim nego moje visine dosežu visine Axla Rosea, ili Jon Bon Jovija'', zaključila je.

Adriana inače na ruci ima ispisano ime Axla Rosea te već piše svoju autobiografiju. Nakon cijele priče nastupom nije oduševila žiri te je krenula dobivati samo X-eve.

"Osjetila sam da moraš doživjeti svoje tri minute, imala si čak neka dva svoja momenta, ali drago mi je da si došla da ti mogu reći da ovo nije nužno tvoj put", poručila joj je Martina. Iako je dobila četiri negativna komentara te nije prošla dalje, izjavila je da će se nastaviti baviti pjevanjem. Naglasila je i kako možda ponovno dođe u Supertalent.

Adriana je inače na YouTubeu objavila već nekoliko videa posvećenih Axlu Roseu, a napisala je kako nije tek luda obožavateljica. Nada se kako će pjevač prepoznati njezinu ljubav te da će joj se javiti. "Ja sam samo obična djevojka koja te želi vidjeti i zagrliti, a možda se i pobrinuti za tebe na način koji zaslužuješ", napisala je ispod jednog od videa.