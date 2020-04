View this post on Instagram

HVALA SVIMA: VOŽDOVAC, BEOGRAD, SRBIJA, PODGORICA, BUDVA, NIKŠIĆ, MAKEDONIJA, ZAGREB, SPLIT, MAKARSKA, HRVATSKA, SARAJEVO, BANJA LUKA, MOSTAR, BOSNA I HERCEGOVINA... HVALA NAŠIM LJUDIMA ŠIROM SVETA. JA BIH DA NIKOGA NE IZOSTAVIM, I NEĆU: ZATO HVALA SVETE!!! LJUDI SVI ZNATE ŠTA ZNAČI I ŠTA PREDSTAVLJA OVA FOTOGRAFIJA!!!! SVI STE POBEDILI I SVI STE POBEDNICI, I JA SAM NAJSREĆNIJI ŠTO SAM I JA IMAO PRILIKU DA UČESTVUJEM U OVOJ NAŠOJ POBEDI!!! DOPADAM SE NEKOM, NEKOM NE. PA NI MENI SE NEKO DOPADA A NEKO NE! ALI POBEDU PRIZNAJEM SVAKOME! ZATO GOSPODO HEJTERI MORAĆETE OVOG PUTA DA PRIZNATE NAŠU POBEDU, PA DA SE ONDA VRATITE U SVOJE JAZBINE I DA KONAČNO POČNETE DA “HEJTUJETE“ ONO ŠTO STVARNO I TREBA! POČNITE DA MRZITE SEBE, A MI U NAŠOJ POBEDI I VAS VOLIMO, JER IAKO ZNAMO KOLIKO SMO JAKI, I PAMETNI, ZAMISLI KOLIKO NAM TO POTVRDJUJE KADA IZMIGOLJITE IZ SVOJIH RUPA VI TAKO JADNI NEMOĆNI I TUPAVI!!!! JOŠ JEDNOM POBEDIĆEMO SVE ŠTO NAM JE NA PUTU, MUZIKOM, LJUBAVLJU, EMOCIJOM, ENERGIJOM!!! HVALA NARODE, BILA MI JE ČAST I ZADOVOLJSTVO!!! Aleksandar Vuksanović, ACA LUKAS!!!! 💪💪💪❤️❤️❤️👍👍👍🙏🙏🙏 #AcaLukas