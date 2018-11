54-godišnji Lenny Kravitz ni dan danas nema problema s osvajanjem mlađahnih žena.

Slavni roker poznat je kao veliki zavodnik.

Iako je zagazio u šesto desetljeće slavni glazbenik Lenny Kravitz još uvijek ima "ono nešto" zbog čega žene diljem svijeta luduju za njim.

Upravo zato Lenny nema nimalo problema s osvajanjem žena, a samo ga je jedna dosad uspjela odvest pred oltar. Bila je to glumica i zvijezda serije "The Cosby Show", Lisa Bonet s kojom je bio u braku od 1987. do 1993. godine, a par ima i kćer Zoe.

Lisa i Lenny bili su jedan od najljepših holivudskih parova, a danas su najbolji prijatelji koji se često druže. Lenny je u odličnim odnosima i s njezinim sadašnjim suprugom Jasonom Momoom, zvijezdom serije "Igre prijestolja".

I dok se ona skrasila sa zgodnim Jasonom, Lenny i dalje mijenja djevojke, iako se neko vrijeme činilo da stvari s 30-godišnjom Victoria's Secret manekenkom Barbarom Fialho idu jako dobro. S njom se viđao od početka godine, no na njezino mjesto stigla je druga s kojom je viđen nedavno u Miamiju na glasovanju.

Tko je dama, još nije poznato, no saznalo se kako ima 19 godina, što znači da je čak 10 godina mlađa od njegove kćeri. Nije poznato ni što je pošlo po zlu s Barbarom, a šuška se kako je i nova djevojka model, iako obožavatelji nisu previše oduševljeni njome nakon svih ljepotica koje je ljubio u svojoj burnoj ljubavnoj prošlosti.

Među njima su glumica Nicole Kidman s kojom je bio zaručen, glumica i pjevačica Vanessa Paradis koju je ljubio 5 godina prije nego ju je osvojio Johnny Depp, ali i glumice Marisa Tomei te Michelle Rodriguez. Dvije godine ljubio je i manekenku Adrianu Limu s kojom je također bio zaručen, a viđen je i na spoju s komičarkom Whitney Cummings.

Tu su i top model Naomi Campbell, pop kraljica Madonna i dizajnerica Stella McCartney pa se čini kako Lennyju baš nikada nije bilo dosadno kada je u pitanju privatni život.