Nove epizode o životu slavnih Njujorčanki i kontroverzni Idol ovog ljeta na HBO Max-u

Četiri slavne Njujorčanke vratile su se na TV ekrane i to na 25. godišnjicu početka prikazivanja Seksa i grada, serije o četiri samosvjesne žene koje su ostajale povezane usprkos svojim razlikama. Riječ je, dakako, o drugoj sezoni serije „I tek tako…“, , nastavku Seksa i grada; kultne serije uz koju su rasle brojne generacije, ali i sami likovi, odnosno glumice. Doduše, originalna postava iz serije Seks i grad je u novim nastavcima pod imenom „I tek tako…“ malo osvježena pa tako i dalje pratimo Sarah Jessicu Parker kao spisateljicu Carrie Bradshaw, Kristin Davis koja glumi sofisticiranu Charlotte York i Cynthiju Nixon u ulozi ambiciozne Mirande Hobbes, dok se Kim Cattrall kao strastvena Samantha Jones, povukla iz slavne četvorke, no zato već sad nestrpljivo iščekujemo njen najavljen povratak u finalu druge sezone.

PR (Foto: PR)

Tu su i neki novi likovi poput glumice i pjevačice Sare Ramírez, nevjerojatne Nicole Ari Parker i odvažne Sarite Choudhur.

Prilagođavanje aktivnih likova, u svakom mogućem smislu, mudrijoj verziji sebe i potpuno novom konceptu vremena zanimljivo je za gledati i proučavati te se nakon tzv. prvog revisita “I tek tako…“ odlučilo i za drugu sezonu koja je od 22. lipnja dostupna na HBO Max streaming platformi, dostupnoj bez dodatne naknade u sklopu EON TRIO Premium paketa, s prve dvije epizode.

Bez spoilera i otkrivanja konkretne radnje u seriji „I tek tako…“ gledatelji će imati priliku vidjeti nosiviju, ali i dalje visoku modu, elitu koja odlazi u luksuzni second-hand shop, ponavljanje modnih ekstravagancija te suočavanje s uniformiranim standardom ljepote. Također, otvaraju se društvena pitanja, poput otkazivanja sponzora groteske na indiferentnost generacije Z, ali i ona estetska u vidu veće uloge zgodnog Ivana Hernandeza, koji glumi producenta Franklynam.

Novu sezonu „I tek tako…“ obilježava i povratak mnogima najdražeg Carrienog odabranika Aidana, kojeg utjelovljuje John Corbett. Hoće li doći do velike obnove ljubavi ili će njegova uloga biti epizoda saznat ćemo u novim epizodama dostupnim uz EON pakete.

I dok su Seks i grad i njegovi nastavci nešto čemu se publika vraća i zna što tu očekivati, podosta je neočekivana serija – „Idol“. Najavljivana kao najkontroverznija serija godine, radnja prati odnos gurua za samopomoć, koji je ujedno vođa kulta, s pop idolom u usponu. Velika zvjezdana imena prvi su mamac – kanadski pjevač Abel Makkonen Tesfaye poznatiji kao The Weeknd utjelovljuje glavnu mušku ulogu, a ujedno je i jedan od kreatora serije. Ženska protagonistica je Lily-Rose Depp, kćer legendarnog Johnny Deppa i Vanesse Paradis, za koju je ovo najveći projekt do sada u kojem se itekako snašla.

Suvremena dekadencija prikazana na vizualno neobičan i zanimljiv način djelo je već spomenutog The Weekenda, u suradnji s kreatorima i producentima Rezaom Fahimom i Samom Levinsonom koji je tvorac Euforije -, surove, eksplicitne, ali jako popularne tinejdžerske serije.

Zanimljivo, serija „Idol“ prva je ikad premijerno prikazana na velikom platnu, izvan službene konkurencije, tijekom ovogodišnjeg Filmskog festivala u Cannesu, a za gledanje je dostupna uz EON.

Navedene serije, ali i mnoštvo drugog, bogatog sadržaja nude EON TRIO PREMIUM i EON PREMIUM TV paketi. Uz njih je dostupna HBO Max aplikacija koja dodatno obogaćuje HBO Premium paket s TV kanalima HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax 1 i Cinemax 2 u HD rezoluciji, kao i HBO OD katalog u Video klubu.