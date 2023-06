Nova serija Hisense televizora donosi oduševljenje u svakom kadru

Nova linija uključuje zaista širok asortiman proizvoda, svatko može pronaći ono što mu odgovara. Što god odabrali, možete biti sigurni da je izbor bio pravi: jasna slika i izvrstan zvuk, jednostavan za korištenje i prilagodljiv operativni sustav osiguravaju da zabava počne odmah kada to poželite!

Na predstavljanju novih uređaja uvjerili smo se da od revolucionarne TriChroma Laser 4K TV tehnologije, preko najnovije Mini-LED tehnologije s QLED-om, OLED-om i ultra-visokom rezolucijom, Hisense donosi kupcu ultimativno iskustvo bez obzira za što najviše koristi TV uređaj. Gledatelji svih modela iz nove Hisense linije televizora komunicirat će s televizorom putem besplatnog, brzog i prilagodljivog operativnog sustava VIDAA koji omogućuje da svoj televizor prilagodi gotovo u potpunosti svojim potrebama.

Nakon uvodnog pozdrava i predstavljanja izloženih modela, Patrik Primorac, regionalni voditelj produktne linije televizora, predstavio je tehnološka poboljšanja koja odlikuju novu seriju. ‘’ Ove godine glavni fokus je na Mini-Led tehnologiji te smo svoj portfelj obogatili sa 4 serije proizvoda iz te obitelji, to su modeli U6, U7, U8 i ovogodišnja perjanica ponude model UX koji na hrvatsko tržište dolazi krajem kolovoza. Također, želimo istaknuti model E7K PRO koji će razveseliti sve ljubitelje virtualnog svijeta i filma zato što dolazi sa zaslonom osvježavanja slike od 144hz i Game ModePro funkcijom te Dolby vision IQ tehnnologijom koja gledanje filmskog sadržaja dovodi do savršenstva’’, istaknuo je Primorac.

Na predstavljanju smo se uvjerili da je Hisense razvio televizore iznimne kvalitete slike i izvrsnog korisničkog iskustva koji će impresionirati i najzahtjevnije gledatelje. Naprednim tehnologijama postigli su glađu sliku i iznimnu brzinu, što ni ljubitelje videoigara neće ostaviti ravnodušnima.

Sudionike događaja dodatno je pozdravio generalni direktor Damir Dražetić te je izjavu za medije dala regionalna direktorica prodaje Hisense televizora, Ana Plavčak ,koja je ukratko predstavila Hisense Europe te istaknula da se Hisense ubrzano uspinje na ljestvici po broju prodanih televizora u Hrvatskoj: ‘’Hisense televizori etablirali su se kao važan igrač na tržištu zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti i stalnim inovacijama. Istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj trenutno imamo 19,8 posto tržišnog udjela na što smo iznimno ponosni (izvor GFK - podaci o broju prodanih jedinica u travnju 2023.)"

Laser TV –revolucija, predvođena Hisenseom

Trešnja na torti je zasigurno bila izvrsna tehnologija zvana Laser TV. Riječ je o relativno novoj tehnologiji, koja datira iz 2007. godine, kada su inženjeri Hisensea počeli tražiti tehnologiju koja bi se mogla koristiti za nadogradnju postojećih LCD televizora. To je sofisticirana tehnološka inovacija, s veličinom zaslona do 120 inča s TriChroma Laser 4K sa značajkama poput Dolby Vision·Atmos. Osim toga, govorimo o dosad najugodnijoj TV tehnologiji za oko. Naime, laserski televizori ne emitiraju svjetlost direktno u oči. Umjesto toga, svjetlo iz projektora reflektira se od platna što olakšava vašim očima gledanje jer je mekše i prirodnije. Što to znači u stvarnom životu? Jednostavno: moći ćete gledati što god želite i koliko to želite bez opasnosti od zamora očiju.

Unaprijedite svoju igru

Kategorija Mini-LED ULED dolazi u četiri serije: vodeća je serija UXQ (65 i 85 inča), a slijede U8KQ (55, 65 I 75 inča, U7KQ (55, 65, 75, 85 i 100 inča) i U6KQ (55 i 65 inča).

Svi se mogu pohvaliti Mini-LED tehnologijom koja poboljšava LED diode, što rezultira detaljima na zaslonu koji su nam oduzeli dah. Tehnologija Mini LED X (dostupna u seriji UXKQ) daje kontrast s ekstremnim svjetlima i nevjerojatnom crnom tako detaljnom da možete razlikovati nijanse i sve fantastične detalje između.

Hisenseov Hi-View Engine je mozak i mišić koji održavaju glatki rad televizora. Snažna neuronska mreža dosljedno optimizira iskustvo gledanja kako bi se osiguralo da gledatelj doživi optimalno audio-vizualno putovanje, dok se također brine o složenim funkcijama kao što su 4K povećanje razlučivosti i poboljšanje boje tako da čak i videozapis niže kvalitete izgleda bolje nego ikada. Pri svjetlini od preko 2500 nita gledatelji UX modela svjedočili su živoj slici koja dovodi u pitanje granice stvarnosti.

Više kutova i više radosti od vašeg konvencionalnog OLED-a

OLED serija 2023. dolazi s modelom A85K, dostupnim u dvije veličine, 55 i 65 inča. Savršeno će se uklopiti u odabrano okruženje zahvaljujući jedinstvenom zakretnom stalku koji omogućuje rotiranje do 25 stupnjeva prema želji. Zahvaljujući ugrađenoj WiSA Ready značajki, vrlo je kompatibilan s dodatnim zvučnicima i ne zahtijeva nove kabele. Uz izvornu stopu osvježavanja od 120 Hz, čak i najdinamičniji objekti izgledaju svijetli, fluidni i kristalno jasni.

Uskoro potražite novu seriju Hisense televizora u trgovinama i web shopovima naših partnera, a više o modelima moći ćete saznati na hr.hisense.com.