Njihovi psi izrasli su u najveće maze na svijetu pa možda i vama poprave dan.

Čini se da su psi iz galerije zaboravili prestati rasti i prerasli svoje vlasnike, no nitko se ne buni. Iako su sada ogromni, to samo znači da su još veće maze, a njihovi vlasnici to iskorištavaju na najbolji mogući način.

Osim što se maze s njima, na društvenim mrežama objavljuju fotografije svojih ljubimaca kako bi popravili dan i onima bez životinja. Ako i vama treba mala doza sreće, svakako bacite oko na galeirju.