Fotografkinja je snimila zvukove koje ispušta vjeverica dok se hrani i rastopila srca diljem svijeta.

Dani Connor bavi se fotografiranjem prirode, a posebno voli vjeverice. Nedavno je imala priliku snimiti vjevericu staru sedam tjedana pa joj je približila mikrofon kako bi snimila zvukove koje ispušta dok se hrani.

Preslatki video zasad ima više od 14 milijuna pregleda samo na Twitteru, a podijelila ga je i na drugim društvenim mrežama. Video koji je raznježio milijune svakako pogledajte u nastavku, sigurni smo da će uljepšati i vaš dan.

I put my microphone in front of a 7 week old baby red squirrel. pic.twitter.com/JrRRvE9ngN