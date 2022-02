Umjetničko djelo postalo hit na društvenim mrežama nakon što ga je vandalizirao čuvar.

Društvenim mrežama kruži fotografija vandalizirane slike ''Tri figure'' vrijedne više od šest milijuna kuna koju je upropastio čuvar prvog radnog dana na poslu. Umjetničko djelo Anne Leporskaje bilo je izloženo u Jeljcin centru u ruskom gradu Jekaterinburg kad je čuvar kojem je bilo dosadno na poslu odlučio i sam postati umjetnik.

Čuvar je vandalizirao umjetninu tako što je na slici nacrtao oči, što je nasmijalo ljude na društvenim mrežama, a čuvaru bi mogla uslijediti kazna u vrijednosti od oko 3.500 kuna. Umjetničko djelo prije i nakon vandaliziranja možete pogledati u nastavku.

🚨🇷🇺#Russia: $1 Million painting is ruined after a Russian security guard draws eyes on faceless figures.

On his first day on the job, a security guard drew two pairs of eyes with a pen onto artist Anna Leporskaya's "Three Figures" painting in Yekaterinburg, western Russia. pic.twitter.com/EulD14yX46