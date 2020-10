Prizor mačke zbunio je mnoge, a vlasnica je umalo doživjela srčani udar.

Twitterom se širi fotografija mačke snimljene na tepihu dnevne sobe koju je vlasnica objavila uz tekst: ''Umalo sam doživjela srčani udar''. Na slici se čini kao da je mačkina noga odvojena od tijela, a fotografija je uspjela zavarati stotine tisuća korisnika Twittera.

Nearly had a heart attack. pic.twitter.com/oWFb9kT8hB

Na svu sreću, s mačkom je sve u redu, a ''odvojena noga'' zapravo je komad drveta s kojim se mačka igrala. Kako bi dokazala da je s mačkom sve u redu, vlasnica je objavila i sliku na kojoj se maca odmara nakon napornog dana popularnosti na društvenim mrežama.

Relaxing after a long day of going viral. pic.twitter.com/MhnW9H6tHR