Budućnost im je neizvjesna pa su se odlučili malo zabaviti na svoj račun.

Maturanti i diplomci suočavaju se s neobičnom situacijom u kojoj još nije jasno kako će točno diplomirati i maturirati. Umjesto da očajavaju dok odgovorni smisle način, oni su se odlučili zabaviti na svoj račun.

Na društvenim mrežama podijelili su neke od humorističnih ideja kako bi mogli diplomirati usprkos izolaciji, a neke od njih prenosimo u galeriji.

Class of 2020’s graduation ceremony being held via Sims pic.twitter.com/zisKkAry5j — zander (@zandirts) March 12, 2020

This how Class of 2020 Graduating😂 pic.twitter.com/wGTnHnmrW5 — 50 Shades of Clay (@CmacSince97) March 14, 2020

when u about to graduate in 2020 but ya mom trips on the internet cord pic.twitter.com/HWTL0JQ9IN — SQØØF. (@xsqoof) March 14, 2020

Android users when they get their 2020 diploma thru an online class pic.twitter.com/zQc8nKHO2G — Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) March 18, 2020

Class of 2020 been saying no cap all year. Well no gown either



pic.twitter.com/7eger5TCQz — 👑 Ben’e (@Mister_Reckless) March 18, 2020

This is how the Class of 2020 is gona graduate 🎓😂 pic.twitter.com/YZsLHoYe2i — PAISA TWEETS🇲🇽🇻🇪🇪🇨🇬🇹🇨🇱🇸🇻🇨🇴🇳🇮 🇨🇷 (@PaisaTweets_) March 15, 2020

Class of 2020 when they’re about to get their diploma but their WiFi goes out pic.twitter.com/10z40VualW — Tax Payne (@Whereisblockaye) March 14, 2020

how class of 2020 graduating pic.twitter.com/eSgm9qqpWA — ‏ً (@prewashjosh) March 19, 2020

Me at my Sac State online graduation ceremony because of the #CoronaVirus 🦠 😂 pic.twitter.com/8lZUIg53sQ — Elijah Williams (@ewilliams824) March 11, 2020