Studenti su Donaldu Trumpu poslali jasnu poruku koja je uspjela privući pažnju cijelog svijeta.

Posjet Donalda Trumpa Velikoj Britaniji počeo je zanimljivo pa je dobio jasnu poruku od građana čak i prije nego što je sletio. Studenti nezadovoljni Trumpovim stavovima o globalnom zatopljenju odlučili su mu poslati poruku koju ne može ignorirati.

Nedaleko od zračne luke Stansted, a ravno ispod trase kojom se kretao Trumpov zrakoplov studenti su pokosili travu u obliku penisa i polarnog medvjeda te ispisali riječi: "Hej, Trump! Klimatske promjene su stvarne."

Ovu razglednicu dobrodošlice Donaldu Trumpu dizajnirao je 18-godišnji student umjetnosti Ollie Nancarrow, a njegova poruka vrlo je brzo završila na društvenim mrežama i postala hit.

Ollie je poručio: "Donald Trump i njegovo nijekanje klimatskih promjena nisu dobrodošli i želim da toga bude svjestan čak i prije nego što sleti." Ollie je i osnivač stranice Born Eco, na kojoj omogućuje kupcima da pronađu ekološki prihvatljive proizvode.

Give us a wave when you fly over tomorrow !! @realDonaldTrump #climatechange #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/IzsT2XVpAn