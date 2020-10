Dovoljno je promijeniti samo jedan detalj i slika postane urnebesna.

Slika pape Franje postala je hit na Twitteru jer je sastavljena od četiri manje slike pa se zamjenom pojedinih dijelova mogu postići urnebesni efekti. Papa je tako ''snimljen'' kako u rukama drži sve od malog Yode do džointa.

Neke od urnebesnih prizora kojima se ljudi zabavljaju na društvenim mrežama prenosimo u nastavku pa svakako provjerite o čemu to bruji cijeli Twitteru.

best pope meme ever pic.twitter.com/svpgemo3WH

October 30th.



He will save us. pic.twitter.com/aZHizEjVZb