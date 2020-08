Influencerica je pokušala ostvariti suradnju s restoranom iz kojeg su je odmah počeli vrijeđati.

Influenceri su osobe koje svojim objavama na društvenim mrežama promiču proizvode i usluge, a iako je ovaj oblik oglašavanja popularan i u svijetu i kod nas, neki ga još uvijek ne razumiju u potpunosti.

Među takvima su se našli hrvatska influencerica Doris Stanković i jedan restoran iz centra Poreča. Sve je počelo kad im je Doris predložila suradnju privatnom porukom. U poruci je napisala: ''Pozdrav. Zanima me jeste li zainteresirani za kompemzaciju putem Instagram storya''.

Nakon šture poruke, iz restorana su je tražili da detaljno opiše na kakvu to kompenzaciju misli, na što im je odgovorila da želi besplatnu hranu kako bi promovirala njihov restoran na svojim profilima na društvenim mrežama. Doris ima više od 250.000 pratitelja na TikToku i oko 80.000 pratitelja na Instagramu koji je trenutačno privatan, vjerojatno zbog reakcija javnosti na ovu priču.

Iz restorana su joj odgovorili da ne vide korist u njezinoj promidžbi: ''... i što onda, mi vas počastimo i što smo time dobili? Da se netko sprda s nama što smo na vašem Instagram storyju? Vaša poruka je u najmanju ruku smiješna, to može tražiti i dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith..''. Iz restorana su joj ponudili da dođe kod njih, platiti obrok, a restoran će u dogovoru s njom iznos uplatiti u humanitarnu udrugu po njezinoj želji pa to može podijeliti na društvenim mrežama. Uz to su joj poručili: ''Nema džabe ni kod stare babe''.

Ona im je odgovorila da su neprofesionalni, a iz restorana su poručili da su njezini zahtjevi bijedni jer nije spremna od svojih prihoda uložiti u humanitarne svrhe te da je obična instagramska sirotica.

''Baš ste kulturni'', odgovorila im je Doris, na što su iz restorana dogovorili: ''... e baš ste humani, prosite okolo da zadovoljite svoju gladnu prdaru'', a usporedili su je i s Cristianom Ronaldom koji je toliko udijelio siromasima i bolesnima. Razgovor su zaključili porukom u kojoj kažu: ''Svi mi koji smo pročitali vaše poruke smo zaključili da ste obična guska!''.

Ovaj marketinški debakl s obje strane mogao je ostati privatan, no influencerica je odlučila podijeliti prepisku razgovora na TikToku. Iako je većina stala na stranu restorana, mnogi su po prvi put čuli za Doris pa je ovaj marketinški debakl neprofesionalnosti s obje strane urodio publicitetom za influencericu, a restoran je (za sad) ostao anoniman.

Na kraju se postavlja samo pitanje tko je u ovom debaklu ispao manje neprofesionalan: restoran koji je influencericu nazvao guskom i poručio joj da samo želi zadovoljiti svoju gladnu prdaru ili influencerica koja je odbila suradnju u humanitarne svrhe i podijelila cijelu prepisku?

