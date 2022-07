Prizor iz Beograda nasmijao je mnoge prolaznike.

Društvenim mrežama širi se fotografija natpisa s autobusne stanice u Beogradu. Natpis bi trebao biti engleski prijevod fraze: ''Ne sitnimo novac'', no čini se da se netko malo zaigrao prijevodom i proizveo frazu: ''Let's not little now''.

Komentatori na društvenim mrežama primijetili su da Google prevoditelj odlično prevodi originalnu srpsku frazu na engleski pa je ovaj prijevod još smiješniji jer je očito originalni rad. Prizor koji je nasmijao mnoge možete pogledati u nastavku.