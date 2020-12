Policija više ne zna kako doskočiti neopreznim vozačima, ali nada se da će ove fotografije pomoći.

Policija iz Wisconsina na Twitteru je podijelila fotografije automobilske nesreće u kojoj je branik probio automobil cijelom dužinom. Iz fotografije je očito da vozač nije stigao reagirati na vrijeme te se nije zaustavio čak ni kad je već došlo do sudara.

Na svu sreću, vozač nije teško ozlijeđen, a policija je objavila fotografije nesreće kako bi skrenula pažnju na činjenicu da je za sudar krivo korištenje mobitela na vrijeme vožnje. Samo trenutak nepažnje može dovesti do značajno sporije reakcije, a posljedice možete pogledati u nastavku.

This is a consequence of checking a cell phone while driving. Fortunately, the operator sustained only minor injury. Nevertheless, distracted driving can end lives. Please focus on the road and drive safely. pic.twitter.com/CZlxcIdV4L