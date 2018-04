Domišljati je učenik uz voljenu glazbu ostvario drugi najbolji rezultat na testu.

Eric Saueracker, profesor fizike u jednoj srednjoj školi u Vancouveru, morao je potpisati kapitulaciju kada mu se učenik na ispitu pojavio s gramofonom. Naime, Saueracker je zabranio ulazak u prostoriju s mobitelima kako bi spriječio eventualne pokušaje varanja, ali je pritom previdio da želja za glazbom u vrijeme rješavanja testa može prevladati tu prepreku.

Učenik je sa sobom ponio i ploču Kanyea Westa, a koliko je koncentriranje uz omiljenu glazbu u njegovu slučaju imalo ploda, otkrio je podatak da je domišljati mladić ostvario drugi najbolji rezultat na testu.

"Budući da sam na ispit uvrstio pitanja na koja je bilo lako pronaći odgovore na internetu, nisam imao baš izbora. Morao sam zabraniti mobitele, ali ovakvom se rješenju doista nisam nadao. Istina, našalio sam se s učenicima da smiju doći s kazetofonima ili uređajima za reprodukciju zvuka s CD-a, ali da sam baš mogao očekivati nekog s gramofonom, nisam", priznao je Saueracker, čija je objava na Twitteru postala hit s više od 600 tisuća "lajkova".

Students are taking their Physics Midterm exam today. I said no cell phones, not even for music since they could be used to cheat.



This student brought in a record player and is bumping Kanye in his headphones right now... pic.twitter.com/p57iMIal7D