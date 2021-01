Neredi u Washingtonu obišli su cijeli svijet, a čini se da je demokracija barem privremeno preživjela pa su ljudi odahnuli i malo se našalili.

Unatoč tome što su prizori iz SAD-a šokirali cijeli svijet, neki korisnici društvenih mreža tvrde da to nije ništa novo jer su slične prizore vidjeli u filmovima. Njihove objave postale su hit na društvenim mrežama jer su nasmijale ljude i priuštili im barem privremeni odmor od pada demokracije.

Osim šala koje stanje u SAD-u uspoređuju s filmovima kao što je ''Idioti budućnosti'', britanski novinar Tim Judah usporedio je nerede u Washingtonu s Balkanom. No, čini se da je ova usporedba uvrijedila Balkance pa u nastavku prenosimo i reakcije na njegovu objavu.

A correspondent for the Balkans using the word ‘Balkans’ as an insult. Quality journalism right here.

Nah. They've just gone full-on redneck rampage. Until there is genocide, mass slaughterings of civillians with knives and filming it, and dumping the bodies of raped and massacred civillians into mass graves, it's not the Balkans yet.