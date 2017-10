Nigerijski biznismen nije precirao što ga je toliko podsjetilo na njegov kontinent.

Sim Shagaya, nigerijski biznismen kojega je Forbes svojedobno proglasio jednim od najmoćnih ljudi Afrike, osnivač tvrtke Konga.com koja je praktički afrički odgovor Amazonu, iznenadio je u subotu na Twitteru svojim doživljajem Splita.

Shagaya je povijesni grad podno Marjana doživio kao "Afriku sa strujom", što je jedne uvrijedilo, a u drugima izazvalo simpatije i smijeh. I dok sam autor te izjave nije precizirao što ga je sve podsjetilo na takozvani Crni kontinent, znači li to da se osjeća kao kod kuće, nije dugo trebalo da se brojni prisjete jedne druge Afrike koja je potekla iz tog grada.

Dakako, govorimo o onoj Dine Dvornika, nezaboravnoj pjesmi koju i danas tako rado ljudi slušaju.

Today I find myself in Split, Croatia. Basically Africa with electricity. pic.twitter.com/dPkVADaiu3