Nitko im ne zvoni tako kasno pa su prije otvaranja vrata pogledali snimku sigurnosne kamere i imali su što za vidjeti.

Obitelj iz Kalifornije na društvenim je mrežama objavila snimku nadzorne kamera na kojoj je zabilježen trenutak u kojem su im na ulazna vrata pozvonila dva medvjeda. ''Oko 22 sata začuli smo zvono. Kako živimo u mirnom susjedstvu, bilo nam je malo čudno da netko zvoni tako kasno. Zbog toga smo ignorirali zvono jer smo mislili da se neka djeca igraju'', priča žena koja je objavila snimku na društvenim mrežama.

''No, kad se zvono oglasilo drugi put, došla sam u dnevni boravak do supruga pa smo odlučili pogledati sigurnosnu kameru da vidimo tko to zvoni. Kad smo vidjeli da nam zvone dva medvjeda, prasnuli smo u smijeh. Vrata smo napokon otvorili tek kad su medvjedi otišli''. Snimku koju je obitelj podijelila na društvenim mrežama možete pogledati u nastavku.