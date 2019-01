Ljudi pokušavaju izvoditi opasne zadatke s povezom na očima, po uzoru na glavne junake filma "Bird Box".

Radnja novog Netflixova film "Bird Box" prati majku (Sandra Bullock) koja vodi dvoje djece na opasan put dok ima povez na očima. Popularnost filma, koji je u prvom tjednu pogledalo više od 45 milijuna ljudi, nadahnula je "Bird Box izazov", u kojem ljudi s povezom na očima pokušavaju izvoditi više i manje opasne zadatke.

Kako se mnogi ljudi zbog toga izlažu nepotrebnoj opasnosti, Netflix je izdao upozorenje u kojem apelira da ovaj izazov može biti opasan i da možda nije najpametnija ideja. No njihovo upozorenje stiglo je prekasno, a neke od onih koji su se odvažili na ovaj izazov možete pogledati u nastavku.

#BirdBoxChallenge: @michaelstrahan attempts to put lipstick on @sarahaines with a blindfold on! #GMADay https://t.co/G4PdrKdY6w pic.twitter.com/h5HIWtJtXw