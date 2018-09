Gospođa u godinama vježbala je parkiranje, a njezin je pokušaj završio u bazenu.

Na Twitteru su osvanule fotografije neobične nezgode koja se odigrala u Marylandu (SAD) kada je 60-godišnja vozačica vježbala parkiranje i na kraju s autom završila u bazenu. Vatrogasci su potvrdili da su prije njihove intervencije iz automobila uspjele isplivati dvije osobe, prenosi Fox.

Jedna od njih bila je 60-godišnja vozačica, a bazen je na svu sreću bio prazan, pa nitko nije ozlijeđen. Fotografije neobične nezgode na Twitteru je objavio glasnogovornik vatrogasne postrojbe Peter Piringer, a možete ih pogledati u nastavku.

~1245p 20125 Arrowhead Rd. Gburg, Car into community pool of the North Creek Community Center in Montgomery Village. No injuries. 2 occupants self rescued. appears to Driver error during parking practice session. @GPDNews investigating pic.twitter.com/4KbYU0Qc0J