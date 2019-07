Bloger Krule uočio je turiste koji toče svoje gorivo, što ga je ponukalo na pisanje statusa na Facebooku.

Bloger Krule na Facebooku je objavio status u kojem opisuje scenu koju je vidio na cesti i uspio zabilježiti kamerom. U statusu je napisao: "Turisti u Hrvatskoj nose gorivo sa sobom!

Ja sam jutro zino ka dabar na 5 kubika drva. Slušaj ovo!

Pičim jutros, ama sad maloprije, za Gospić i stanem na benzinskoj na autoputu, popit kavu... mažem tu kavurinu, duvanim... a ispred mene... stranci... turisti (ne bi sad iz koje su države) ... otvaraju bunker na škodi (vidi se na slici)... vade pola stvari iz bunkera... od guz papira (to i ja svuda nosim sa sobom pa mi je to jasno), hrane itd. itd... i vade 4 kanistera od 10 litara.

Pomislim u sebi "Gledaj al vinčinu deru!" Potom stvari vraćaju nazad... otvaraju prvi kanister... reko jebalo majku kud ranom zorom po vinčini... kad ono... otvara ovaj vratašca na autu... ja sam mislio da sanjam... ONI TOČE U AUTO!!! Alo!? Ne, to nije vino i ne, oni nisu ostali bez goriva jer smo na jebenoj benzinskoj... oni su jeeeeebeno gorivo ponijeli sa sobom jer je bilo zabijeno u dnu bunkera... na svoje oči vidio! 4 kanistera izvadili! Kako su koji rastočili, tako su ga bacili u kantu za smeće... pomogle su im i žene koje su se kasnije pojavile.

Pa krutejebo... po države pizdi na migrante jer to su ka prikiriveni teroristi... a nama su zapravo turisti teroristi... jer ovaj da se sa nekim sudario, gljiva od ekslozije bi se vidjela 4 županije dalje, plamen bi se prostro do Kušćevićeve parcele na Braču, paški janjci bi se ispekli bez ražnja i to na Pagu... a vjerujem i zapalio olimpijski plamen, jebemliga gdjeliveć.

Ne bi se ja čudio da na kraju sezone Jadransko more presuši... odnit će ga ovi kući u kanisterima.

I ne... nisu Česi!"

Status je na Facebooku prikupio više od 8000 lajkova, a među komentarima su se našla nagađanja o nacionalnosti turista, ali i osobna iskustva poput ovoga: "Pa ja sam iz Broda nosio kanistere s plavim dizelom jer ga na moru nisam imao kako kupit".

Neki smatraju da su turisti potpuno u pravu pa tako jedan komentar kaže: "neka, I treba tako... kunu ne trebaju ostaviti ovdje kod nas... jedan euro je previše... more i priroda su prelijepi pa dolaze na kupanje i uživanje... mi osim mora ništa drugo ni ne nudimo... tako nam i treba..."