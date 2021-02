Motor je eksplodirao u letu, a putnici su mogli samo bespomoćno snimati.

Na društvenim mrežama objavljeno je više snimaka leta 328 kojem je u letu eksplodirao motor, no let je na kraju sigurno prizemljio u Denveru. Putnici su uspjeli snimiti jezivi prizor zapaljenog motora, a stanovnici Broomfielda iz Colorada istovremeno su snimali komade motora koji su padali po susjedstvu.

Nitko od putnika i članova posade Boeinga 777 nije ozlijeđen, a u nastavku možete pogledati jezive trenutke nakon eksplozije motora snimljene iz zrakoplova i sa zemlje.

🎞️VIDEO OF ENGINE EXPLOSION



From the Dash Cam of Zach Allen In Broomfield: https://t.co/6Syowuy9yI pic.twitter.com/SVqE55TlPN — Ryan Greene 📷 (@RyanCBS4) February 20, 2021

BREAKING



United flight 328 lands at DIA after losing part of its engine en route to Hawaii. Debris fell into a neighborhood in Broomfield as passengers onboard described a loud bang.



You can hear passengers clapping when the plane touched down.



Video: Troy Lewis #9News pic.twitter.com/lf8aOXLrsb — Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021