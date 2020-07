Ljepota je u oku promatrača, a one nas redovito obmanjuju.

Standardi ljepote mijenjaju se tijekom desetljeća, no standardi koji postoje danas temeljeni su na čistim lažima. Slike ljepotica i zvijezda koje se mogu vidjeti na društvenim mrežama potpuno su izvitoperene i uređene do neprepoznatljivosti, a to prokazuje i instagramski profil Beauty false.

Na tom profilu redovito se uspoređuju uređene slike instagramuša i zvijezda s onim snimljenim ''u divljini'' pa je očito da slike koje završe na Instagramu nimalo ne sliče stvarnosti. Unatoč tome što nabijaju komplekse mnogima jer imaju savršenu kožu ili oblik tijela, i takve ljepotice najčešće izgledaju kao i svi ostali.

Ako želite malu dozu stvarnosti i samopouzdanja, svakako zavirite u galeriju fotografija koje dokazuju da ljepota nije isto što i savršenstvo jer na kraju krajeva, ljepota je u oku promatrača, a savršenstvo ne postoji.