Slučaj iz Srbije uznemirio je mnoge muškarce koji su otkrili pojam ''zloupotreba privatnih podataka''.

Srpski mediji prenijeli su slučaj dostavljača Wolta koji je dobio otkaz jer je ženi kojoj je dostavio hranu poslao poruku nakon dostave. Društvenim mrežama proširile su se slike poruka koje je slao dostavljač. U prvoj je napisao: Ej, kakva je hrana bila jučer? Wolt dostavljač''.

Nakon što nije dobio odgovor, sutradan joj se ponovno javio riječima: ''Ej, samo da ti se zahvalim. Jučer sam dobio otkaz na poslu zbog tebe. Ne mogu vjerovati da si se žalila Woltu jer sam ti se javio na najnormalniji način i poslao jednu poruku, niti sam bio vulgaran niti bilo što. Svaka čast, ne znam kakvu ti imaš korist od toga, ali eto ja sad posao više nemam niti imam mjesečne prihode''.

Momci sačuvajte minimum dostojanstva pic.twitter.com/Ws214Wu1SR — момо (@momolytics) August 9, 2022

Srpski mediji prenijeli su i reakciju Wolta: ''Postali smo svjesni situacije kad nas je kontaktirala zabrinuta korisnica jer je dostavljač koristio njezine osobne podatke nakon dostave. Partnerima dostavljačima je omogućeno kontaktiranje korisnika samo u trenutku dostave, za što su korisnici dali suglasnost prilikom registracije na platformu. O situaciji smo odmah obavijestili partnersku kompaniju u kojoj je zaposlen spomenuti dostavljač. Partnerska kompanija zatim je odlučila prekinuti radni odnos jer je korištenje podataka korisnika u neposlovne svrhe direktno kršenje ugovora.''

Brojna iskustva

I dok su neki stali u obranu dostavljača i nazvali to normalnom ljudskom interakcijom ili čak romantičnim potezom, na društvenim mrežama su se javile mnoge žene koje su iznijele slična iskustva u kojima su morale podijeliti osobne podatke jer nisu imale izbora, što su onda različiti muškarci iskoristili kako bi im se javljali u privatne svrhe.

''Tri puta mi se slično dogodilo. Policajac nakon rutinske provjere u prometu, dostavljač koji mi je dostavio paket i kad sam kupovala auto – bratić od dečka čiji sam auto kupila. Ni jednom nisam reagirala, samo nisam ništa odgovorila na poruke, ali razumijem curu i sad da mi se dogodi opet, vjerojatno bih postupila kao i ona. To su situacije u kojima nisam imala izbora nego imati interakciju i dati podatke, a onda oni misle da imaju pravo uletavati i da ćeš se ti osjećati ugodno'', napisala je jedna djevojka, a prenosi SBplus.

''Mene taksist iz bolnice vozio i kako sam se bila onesvijestila dok sam išla po kruh, nisam imala novaca pa kad me je vraćao rekla sam da pričeka da tata siđe i plati. Pitao me možemo li dogovoriti neko piće dok tata siđe. Odbila sam, a on je ipak uzeo moj broj s aplikacije i postavio isto pitanje. Ja sam tad imala 19 godina, a on 41'', napisala je svoje iskustvo druga djevojka.

''Medicinski radnik koji mi je uzeo uzorak krvi u Domu zdravlja, tražio me broj telefona kako bi mi javio rezultate. Kasnije me zvao na Viber i pisao poruke. Inače imam 20 godina, a on više od 45.''

''Naime, u pitanju je bio dostavljač. Donio mi je narudžbu, ja sam otvorila vrata i preuzela, ljubazno se zahvalila, sve najnormalnije, da bi mi nakon nekoliko minuta stigao SMS: 'Slatka si'. U momentu sam se skamenila jer prvo što mi je prošlo kroz glavu je da netko ima moj privatni broj mobitela, zna moju adresu, a ja sam djevojka koja koristi invalidska kolica. Bukvalno me je preplavio osjećaj potencijalne opasnosti i moje realne nemoći'', napisala je još jedna djevojka.

''Mojoj sestri je granični policajac 5 minuta nakon što smo prešli granicu poslao zahtjev na Instagramu. Shvatile smo da je on, ignorirala je zahtjev, a on joj napiše poruku: 'Zašto me ne prihvatiš?', na što mu je odgovorila: 'Ne poznajem te'. Zatim stiže odgovor: 'Pa vidjeli smo se maloprije na granici dok sam ti pregledavao putovnicu.''

To su samo neke od neželjenih interakcija koje su žene podijelile na društvenim mrežama, a ako vas zanimaju dodatni primjeri, svakako pitajte prijateljice, sestre, djevojke, supruge, majke, sestrične ili rodice, ali ne nepoznate žene čije ste privatne podatke saznali na poslu.