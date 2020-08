One-hit wonders! U kvizu provjerite sjećate li se imena bendova koji su početkom stoljeća žarili i palili top-listama svojim jedinim hitom.

Čija je pjesma ''Save Tonight"?

Čija je pjesma ''Bitch''?

Čija je pjesma ''Torn''?

Čija je pjesma ''She's So High''?

Čija je pjesma ''You Onla Get What You Give''?

Čija je pjesma ''Jump, Jive, An Wail''?

Čija je pjesma ''I Wanna Be Bad''?

Čija je pjesma ''Because I Got High''?

Čija je pjesma ''What Would You Do?''

Čija je pjesma ''Heaven''?

Čija je pjesma ''Hit 'Em Up Style (Oops!)''?

Čija je pjesma ''Oops (Oh My)''?

Čija je pjesma ''Crazy For This Girl''?

Čija je pjesma ''Lullaby''?

Čija je pjesma ''Blue''?

Čija je pjesma ''Steal My Sunshine''?

Čija je pjesma ''Lovefool''?

Čija je pjesma ''Barbie Girl''?

Čija je pjesma ''Crash''?

Čija je pjesma ''The Bad Touch''?

Čija je pjesma ''Butterfly''?

Čija je pjesma ''Sex And Candy''?

Čija je pjesma ''How Bizzare''?

Čija je pjesma ''Cotton Eye Joe''?

Čija je pjesma ''I Try''?

Čija je pjesma ''Tubthumping''?

Čija je pjesma ''Flavor of the Weak''?

Čija je pjesma ''Mamob No. 5''?

Čija je pjesma ''I Love You Always Forever''?

Čija je pjesma ''Stacy's Mom''?

Izgubljena generacija Ako ne prepoznajete ove bendove ili ste prestari ili premladi, ili imate potpuno drugačiji glazbeni ukus. Kako god bilo, milenijalci vas smatraju izgubljenom generacijom, što vjerojatno i vi mislite o njima.

Kad je to bilo... Ili su vam ovi hitovi potpuno promakli ili vas ne služi sjećanje, ali u svakom slučaju kraj 20. i početak 21. stoljeća nije bilo vaše vrijeme.

Načuli ste nešto... Neke od pjesama ste čuli i voljeli, druge su vam potpuno promakle i ne sjećate se ni da su postojale, što je vjerojatno vrlo zdravo za vaš um.

Bila su to vremena... Još uvijek vas hvata nostalgija kad čujete pjesme kojih se vjerojatno nitko drugi ne sjeća, ali vas uz njih vežu lijepe uspomene.