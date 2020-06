Rekli bismo da je netko zaspao na posao, no netko je očito trebao biti budan da sve upropasti.

Ponekad je teško ostati koncentriran na radnom mjestu, no to može imati ozbiljne posljedice, ovisno o vrsti radnog mjesta. Majstori čije radove prenosimo u galeriji očito su bili dekoncentrirani jer jedino to može objasniti njihove radove.

Neke od neobjašnjivih građevinskih pothvata koji su na kraju više sliče umjetničkim djelima jer nemaju nikakvu praktičnu korist svakako pogledajte u nastavku.