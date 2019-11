Pokazao je spravicu koja mu je promijenila život i postao hit na internetu.

Australski komičar Christian Munro na Twitteru ima svega 11.000 pratitelja, no njegov video uspio je prikupiti više od devet milijuna pregleda. U videu pokazuje jednostavnu spravu za slaganje majica, ali proslavio ga je entuzijazam i izjava da se zabavlja kao nikada u životu.

Jednostavnu spravu na djelu možete pogledati u nastavku pa svakako provjerite dijelite li njegov entuzijazam.

When I bought this shirt folder I didn’t realise how much joy it was going to bring me! 🥳🤯 pic.twitter.com/IaxwZQ3xvN