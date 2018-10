Ljudi su mislili da gledaju izvanzemaljsku letjelicu, no postoji vrlo dobro objašnjenje za "fenomen" koji su vidjeli.

Žitelji Kalifornije zbunjeno su promatrali neobičan prizor koji se 8. listopada pojavio na nebu, a Googleove statistike pokazuju da su se raspitivali o NLO-ima u tom području. Na društvenim mrežama objavljivali su prizore nebeskog svjetla, no njihov entuzijazam za paranormalnim pokazao se neopravdanim.

Out here in Bakersfield when I look up in the sky and see this wtf.. pic.twitter.com/chTquV5eLW — 🛫 (@Juanism69) October 8, 2018

Na Twitteru se oglasio i gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti koji je i sam vjerojatno primijetio spekulacije o NLO-u iznad grada pa je napisao da definitivno nije riječ o izvanzemaljcima već o lansiranju rakete Falcon 9 kompanije SpaceX.

ALIENS ARE REAL pic.twitter.com/yh88VOh4w6 — Nate Garner (@natekgarner) October 8, 2018

Lansiranje je najavio i Elon Musk koji je obavijestio o probijanju zvučnog zida i poručio da "neće biti suptilno". Iako su neki razočarani što nije riječ o izvanzemaljskom brodu, riječ je svejedno fascinantnom događaju jer to prvi put da se raketa nakon lansiranja na zapadnoj obali SAD-a spustila na kopno.

Welp, I’m halfway through an “I survived the Fresno UFO Sighting 10/8/18” so... — Lindsay Shaver (@theclaw33) October 8, 2018

Do sada su bespilotne rakete Falcon 9 slijetale na platforme u moru, a slijetanje na kopno je teže jer zahtijeva više goriva. To je ujedno bilo i 30. uspješno slijetanje od 62 pokušaja i 12. uspješno slijetanje na kopno.

Neke od objava s društvenih mreža koje su uslijedile nakon lansiranja prenosimo u nastavku. Među njima su ljudi koji su sigurni da su vidjeli izvanzemaljce, ali i oni koji im pokušavaju objasniti da je riječ "samo" o bespilotnoj raketi koja sama može i sletjeti.

Time lapse of tonight’s Falcon launch as seen from Columbia Park in Torrance, CA #SpaceX pic.twitter.com/rRqPrJzlfl — DenaAB (@DenaMarieAB) October 8, 2018

Nope, definitely not aliens.



What you’re looking at is the first launch and landing of the @SpaceX Falcon 9 rocket on the West Coast. The rocket took off from Vandenberg Air Force Base at 7:21 p.m. and landed safely back on Earth. 🚀 pic.twitter.com/8AKjGptpps — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) October 8, 2018

Ummm this @SpaceX display in the sky above Santa Monica right now is totally crazy and beautiful pic.twitter.com/rDgeuItBpe — Sam Tsui (@SamuelTsui) October 8, 2018

View from my backyard of the @SpaceX Falcon 9 launch. pic.twitter.com/i4RtzLziSz — Phil Derner, Jr. (@PhilDernerJr) October 8, 2018