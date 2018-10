Mlada djevojka iz Meksika uklonila je pupak za inat roditeljima i poklonila ga (tadašnjem) dečku.

Paulina Casillas Landeros (23) iz Meksika odlučila se na radikalan potez nakon što se udaljila od svoje obitelji koja nije odobravala njezin način života. Obitelj nije odobravala njezine tetovaže i druge modifikacije tijela, kao što su račvasti jezik i "leđni korzet" koji nastaje bušenjem kože s obje strane kralježnice i povezivanjem rupa vrpcom.

Kako bi im se dodatno zainatila, Paulina je 2015. godine kirurški uklonila pupak i darovala ga tadašnjem dečku. Paulina se u međuvremenu pomirila s obitelji te priznaje da žali zbog uklanjanja pupka i priznaje da je to bila impulzivna odluka.

"Željela sam se dehumanizirati na simboličan način i napraviti nešto kontroverzno, a pupak je jedno od prepoznatljivih ljudskih obilježja", kaže Paulina za The Sun. Paulina žali zbog svoje odluke jer tvrdi da je dobila i vrlo loš savjet od profesionalca kako se brinuti o ožiljku, pa joj se rana inficirala.

"Patila sam i dane provodila u krevetu i u karanteni. Nisam se mogla protezati, ustati niti smijati. S vremenom je rana zacijelila, no ne potpuno i nikada se neće zatvoriti", kaže Paulina.

Ladies Can You Do This? Pretty Lady Removes Her Belly Button And Gives It To Boyfriend As Present (Pictures)

A 23-year-old woman removed her belly button and gave it to her ex-boyfriend as a present. Paulina Casillas Landeros, from Jalisco,... https://t.co/C9Tkv6bpd9 pic.twitter.com/K0igNL2mED