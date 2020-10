Uno je opet izazvao skandal na društvenim mrežama, jeste li znali za ovo pravilo?

Korisnici Twittera sa strepnjom čekaju svaku objavu službenog profila igre Uno jer znaju da se proizvođači kartaške igre ne libe objavljivati pravila kojima upropaštavaju zabavu mnogima.

Zadnji ''skandal'' koji su izazvali bio je kad su objavili da se karta +4 smije baciti samo kad nemate traženu boju, a suparniku koji vam baci +4 ne smijete odgovoriti s kartama +2 ili +4. Ako vas suparnici ulove u nepoštivanju pravila, morate im pokazati svoj karte i izvlačiti četiri karte. No, ako dokažete da ste kartu koristili ispravno, suparnik koji vas je izazvao mora izvući šest novih karata.

No, još veće iznenađenje nastupilo je nedavno kad su objavili da se karte +2 ne smiju bacati jedna za drugom! Kako je mnogima omiljena strategija bila preskakanje pokore izvlačenja dvije karte bacanjem svoje karte +2, čime bi onda sljedeći igrač morao izvlačiti 4 karte, ovo pravilo dovelo je ljude do ludila.

*Per management: 🚨 You cannot STACK a +2 on a +2 🚨



Go ahead, roast us.