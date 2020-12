CIA je objavila sliku i postavila pitanje korisnicima društvenih mreža.

CIA redovito na Twitteru objavljuje zagonetke koje stimuliraju mozak i demonstriraju neke od vještina koje su potrebne agentima, a nedavno su objavili sliku i postavili pitanje koliko je sati na slici.

Na pitanje je dosad odgovorilo više od 16.000 osoba, a u nastavku provjerite možete li odgonetnuti tajnu mozgalice.

#TuesdayTrivia



Put your analysis skills to the test.



What time is it in the photo?