CIA je na Twitteru postavila izazov, provjerite biste li bili dobar agent.

CIA je na službenom profilu na Twitteru objavila dvije fotografije na kojima je potrebno pronaći sve razlike. Moć zapažanja izuzetno je bitna za sve agente pa ovaj izazov može poslužiti i kao odlična vježba za sve koji bi to htjeli postati.

Još je veći izazov pronaći sve razlike u manje od minute, a jeste li dorasli izazovu, svakako provjerite u nastavku. Ispod slika prenosimo i rješenje pa možete provjeriti jeste li uspjeli uočiti sve razlike na slikama.

#TuesdayTrivia



Can you "spy" the differences? Let us know how many you find.#DiscovertheCIA pic.twitter.com/uPSEP8W8gB