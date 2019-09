Patti Baumgartner odlučila je stati na kraj neodogovornim vozačima koji jure cestom pored njezine kuće u gradiću Polsonu pa je uzela sušilo za kosu i sjela uz cestu u nadi da će vozači pomisliti da mjeri brzinu i usporiti.

Baka iz Montane u SAD-u, Patti Baumgartner, proglašena je počasnom policajkom zbog svog truda u očuvanju sigurnosti zajednice. Patti je američka javnost upoznala prije mjesec dana kada su objavljenje fotografije na kojima uz cestu usporava aute.

This Lady is helping @TrooperPesola slow drivers down on Finley Point. She’s running radar with her #SoloCup #FinleyPoint #SlowDown pic.twitter.com/zicvdRpCyc

Naime, Baumgartner je sjela uz cestu u gradiću Polsonu i u nadolazeća vozila uperila sušilo za kosu u nadi da će vozači pomisliti da u rukama ima mjerač brzine i usporiti.

Njezin trud primijetila je i lokalna policija pa ju je posjetio i policajac Noah Pesola koji joj je uručio počasnu kapu i bedž te titulu počasne policajke.

I was able to find Ms. Patti.



She was made an honorary Trooper with a campaign hat and sticker badge for her work to keep her grandkids safe. #SlowDown#KidsCrossing#KeepOurKidsSafe https://t.co/M2EYlDQlku pic.twitter.com/eaAh4s1It2