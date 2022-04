Aleksandar Vučić nastavio je svoju predizbornu kampanju na bizaran, ali ne baš iznenađujuć način.

Izbori za predsjednika Republike Srbije održavaju se 3. travnja, a Aleksandar Vučić je u nastupu na TV Pink nastavio s bizarnom predizbornom kampanjom.

Njegov politički protivnik Mlađan Đorđević nazvao ga je izdajnikom i posvađao se s voditeljicom Jovanom Joksimović u emisiji Uranak emitiranoj 15. ožujka, a voditeljica je tvrdila da nije u redu pričati o čovjeku koji nije prisutan.

''Pa nije on čivjek koji nije ovdje, on je čovjek u frižideru, on je čovjek u čaši, on je u svemu što mi živimo'', odgovorio je Đorđević, na što mu je voditeljica dobacila: ''Možda kod vas''. Svađa u emisiji postala je hit na društvenim mrežama, a možete je pogledati ovdje.

Svaka srecna porodica nalik je jedna na drugu svaka nesrecna nesrecna je na svoj nacin, pa tako i nas Narodni front. pic.twitter.com/IwCvIaoatQ — Platipus Griša 8 (@kazi_tibi) March 15, 2022

16. ožujka Vučić se pojavio u predizbornom spotu u kojem izlazi iz frižidera, što su neki nazvali najluđim predizbornim spotom na području Srbije.

Kampanja se nastavila u istom stilu pa se 31. ožujka Vučić pojavio u studiju TV Pinka tako što je izašao iz frižidera, popraćen glazbom i aplauzom. Spektakluk koji je ponovno postao hit na društvenim mrežama možete pogledati u nastavku.