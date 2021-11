Voditeljica Laura Ingraham s Fox Newsa postala je hit na društvenim mrežama. Naime nakon što je gost Raymond Arroyo u emisiji uživo spomenuo detalj iz popularne Netflixove serije ''You'' razgovor je krenuo potpuno neočekivanim smjerom, a Laura se dobro osramotila.

Tijekom razgovora uživo o rositeljima koji odbijaju cijepljenje djece, među ostalim i za ospice, Raymond Arroyo spomenuo je jednu od epizoda serije You u kojoj se spominju antivakseri i odbijanje cijepljenja djece. No kada je spomenuo naziv serije ''You'' Laura se potpuno zbunila.

"Gledao sam epizodu 'You' gdje su se pojavile ospice.'' "Čekaj, čekaj, čekaj, kad sam spomenula ospice?", zbunjeno je odvratila voditeljica koja je pomislila da se naziv "You" odnosi na nju, piše The Guardian.

"Ne znam, to je bilo na 'You'", rekao je Arroyo. "Što je bilo na meni? O čemu to govoriš? Nikada nisam imala ospice", prilično se uznemirila voditeljica.

"Znam. To je bilo na 'You'", ponovno govori Arroyo.

"Nikada nisam imala ospice, Raymonde. O čemu to govoriš, ovo je glupo", rekla je voditeljica.

"Serija na Netflixu zove se 'You'', pokušao je objasniti. No nije bilo pomoći. "Na Netflixu postoji serija koja se zove Laura?", odgovorila je voditeljica.

"Zaboravi, tebi se ne može objasniti", nervozno je odustao Raymond.

And this, everyone, is the greatest video of all time: pic.twitter.com/Kf3jHXUliQ — Jay Lawrence (@jaylawrence91) November 16, 2021

Rasprava prilično povišenih tonova odmah je postala hit na društvenim mrežama, a izazvala je i brojne komentare u kojima gledatelji nimalo ne štede Lauru Ingraham.

"Draga Laura, pogodi tko nije baš najbistriji? YOU (ti)", "Da je glupost poput magneta, Laura Ingraham ne bi mogla proći pored hladnjaka, a da se ne zalijepi za njegova vrata", "Fantastičan prikaz ljudske gluposti"... samo su dio ne baš laskavih komentara.