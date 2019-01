Susjedi su zaratili daskama, no teško je reći da je netko od njih uspio pobjediti.

Društvenim mrežama proširila se snimka iz Velike Britanije na kojoj je snimljena "dobrosusjedska" svađa koja je kulminirala obračunom daskama. Obračun je počeo već u osam sati ujutro, a susjedi su se gađali daskama preko ograde.

Kada im je ponestalo dasaka, posegnuli su za drugim drvenim predmetima dok na kraju nisu potpuno iscrpili municiju i povukli se svatko u svoj dom. Njihov obračun razbudio je sve susjede pa su ga neki uspjeli i snimiti.

Sa snimke nije jasno što je bio povod ovom obračunu, no sigurno je da su na kraju jedini pobjednici bili promatrači koje je snimka dobro nasmijala. Rat daskama koji je postao hit na društvenim mrežama možete pogledati u nastavku.

No need for an alarm clock at my Nanna’s house this morning when you have plank wars going off at 8am pic.twitter.com/rJH37JiKox